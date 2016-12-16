Нарисовать шапку для сайта

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Завершен11 заявок230 просмотров

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Необходимо нарисовать логотип и название для сайта с темой "потолок" в png 221х55

И фавиконку размером 512х512 и 16х16 без заднего фона.

В заявке указывайте, пожалуйста, цену в рублях за всю работу.

8 лет назад
Andrey161rus
Андрей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад
8 лет назад
$23
1 день
Спасибо большое, Артему! Все сделано быстро, четко и по всем требованиям.
Все круто! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад
8 лет назад

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