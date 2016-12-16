Нарисовать шапку для сайта

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Необходимо нарисовать логотип и название для сайта с темой "потолок" в png 221х55

И фавиконку размером 512х512 и 16х16 без заднего фона.

В заявке указывайте, пожалуйста, цену в рублях за всю работу.