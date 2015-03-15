Andrey161rus

Доброго времени суток, уважаемые веблансеры. Необходимо убрать все надписи и вотер марки с картинок. Качество картинки и цвет фона не должен быть потерян. В заявке указывайте, пожалуйста, цену ...
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Требуется контент менеджер для сайта на Вордпресс. Тематика строительная (все о потолках). От вас требуется: 1. опыт работы с вордпресс; 2. понимание ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые веблансеры! Для тех у кого есть авторитетный профиль на wikipedia.org и кто может вносить корректировки и дополнения в статьи. Необходимо оставить ссылку на сайт https://znatokpotolka.ru/ со страниц статей википедии. ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Необходимо нарисовать логотип и название для сайта с темой "потолок" в png 221х55 И фавиконку размером 512х512 и 16х16 без заднего фона. В заявке указывайте, пожалуйста, цену в ...Завершен8 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Требуется контент-менеджер для сайта строительной тематики, а именно темы потолков и все, что с ними связано. От вас требуется только подбор картинок, схем и видео. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо провести полный сео аудит сайта женской тематики. Все дополнительные данные и доступы высылаю на почту.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые веблансеры! Нужен знающий человек, который будет заниматься перелинковкой на сайте. Естественно ссылка ради ссылки приниматься не будет, необходимо грамотно ссылаться с одной статьи на другую, используя при этом Яндекс ...Завершен9 лет назад
Добрый вечер, уважаемые фрилансеры! Есть сайт, в сайтбаре которого в самом начале стоит (на главной странице). Нужно сделать так, чтобы этот же блок переходил и на страницу рубрик, и на страницу статей. Его необходимо ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо сверстать для сайта тест и залить его. CMS сайта WordPress. Текст ответов и вопросов есть. Пример теста на другом сайте есть. От вас необходимо время на работу ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. При попытке зайти на сайт, появляется ошибка Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'SQLSTATE[28000] [1045] Access denied for user и т.д. Необходимо исправить ситуацию. Оплату предлагайте ...Базы данных10 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо установить и настроить скрипт-ротатор тизеров на сайт. Потребуется: * скопировать файлы скрипта на сервер, * создать базу данных, * импортировать в базу database_install.sql *(например через phpmyadmim), ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый вечер, уважаемые веблансеры! Возникла проблема - на сайте женской тематики полтора месяца назад почти в два раза упал трафик с яндекса. Гугл постепенно растет, а вот яндекс падает дальше. Было отправлено письмо в ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо создать дизайн купонного сайта: - главная страница; - страница рубрик; - страница купона; - страница магазина (iframe). Также необходимо придумать логотип. ...Завершен10 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо сверстать готовый дизайн купонного сайта и натянуть его на Ad cms. Указывайте, пожалуйста, сроки и оплату в долларах исходя из курса 1 доллар = 50 рублей.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Доброго времени суток, Артур! Необходимо собрать СЯ для 8-ми рубрик с частоткой от 10 с (!), разгруппировать его и у каждой фразы подписать частоту запроса с (!). Остальные подробности в личной переписке.Завершен10 лет назад
Добрый вечер уважаемые веблансеры! Есть сайт женской тематики, все о волосах, необходимо подредактировать на нем порядка 70-ти статей. А именно: - привести все картинки к общему стандарту, 675 пикселей по ширине, но не более ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые веблансеры! Необходимо собрать СЯ для запросов "локоны" и "кудри" с частоткой от 10 с (!), разгруппировать его и у каждой фразы подписать частоту запроса с (!). Остальные подробности в ...Завершен10 лет назад
Доброго времени суток уважаемые веблансеры! На сайте женской тематики, после статьи, необходимо вывести кнопочки от яндекс поделись и рейтинг статьи, от плагина WP-PostRatings. Основная задача - красота и чистый валидный код.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые веблансеры! Мне нужно создать фавикон для сайта по готовому логотипу. Фавиконка должна быть 16х16 в формате ico. Логотип в приложении. В итоге должен получиться только значок без белого фона. ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $200
Добрый день! Необходимо создать дизайн для сайта женской тематики: для главной, рубрики, поста и 404-й страницы. Также нарисовать логотип для сайта.Завершен10 лет назад