Andrey161rus

Андрей Andrey161rus

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Убрать вотер марки с картинок

    Доброго времени суток, уважаемые веблансеры. Необходимо убрать все надписи и вотер марки с картинок.  Качество картинки и цвет фона не должен быть потерян. В заявке указывайте, пожалуйста, цену ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется контент менеджер для сайта на Вордпресс

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Требуется контент менеджер для сайта на Вордпресс. Тематика строительная (все о потолках). От вас требуется: 1. опыт работы с вордпресс; 2. понимание ...

    WordPress
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Размещение ссылки на wikipedia

    Доброго времени суток, уважаемые веблансеры! Для тех у кого есть авторитетный профиль на wikipedia.org и кто может вносить корректировки и дополнения в статьи. Необходимо оставить ссылку на сайт https://znatokpotolka.ru/ со страниц статей википедии. ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать шапку для сайта

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Необходимо нарисовать логотип и название для сайта с темой "потолок" в png 221х55 И фавиконку размером 512х512 и 16х16 без заднего фона. В заявке указывайте, пожалуйста, цену в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Контент-менеджер для сайта строительной тематики

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Требуется контент-менеджер для сайта строительной тематики, а именно темы потолков и все, что с ними связано. От вас требуется только подбор картинок, схем и видео. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Перелинковка на сайте женской тематики

    Доброго времени суток, уважаемые веблансеры! Нужен знающий человек, который будет заниматься перелинковкой на сайте. Естественно ссылка ради ссылки приниматься не будет, необходимо грамотно ссылаться с одной статьи на другую, используя при этом Яндекс ...

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Плавающий блок

    Добрый вечер, уважаемые фрилансеры! Есть сайт, в сайтбаре которого в самом начале стоит (на главной странице). Нужно сделать так, чтобы этот же блок переходил и на страницу рубрик, и на страницу статей. Его необходимо ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка текста

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо сверстать для сайта тест и залить его. CMS сайта WordPress. Текст ответов и вопросов есть. Пример теста на другом сайте есть. От вас необходимо время на работу ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Исправить базу данных

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. При попытке зайти на сайт, появляется ошибка Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'SQLSTATE[28000] [1045] Access denied for user и т.д. Необходимо исправить ситуацию. Оплату предлагайте ...

    Базы данных10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Залить на сайт

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо установить и настроить скрипт-ротатор тизеров на сайт. Потребуется: * скопировать файлы скрипта на сервер, * создать базу данных, * импортировать в базу database_install.sql *(например через phpmyadmim), ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Восстановление трафика с яндекса

    Добрый вечер, уважаемые веблансеры! Возникла проблема - на сайте женской тематики полтора месяца назад почти в два раза упал трафик с яндекса. Гугл постепенно растет, а вот яндекс падает дальше. Было отправлено письмо в ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн купонного сайта

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо создать дизайн купонного сайта: - главная страница; - страница рубрик; - страница купона; - страница магазина (iframe). Также необходимо придумать логотип. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка и натяжка шаблона

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо сверстать готовый дизайн купонного сайта и натянуть его на Ad cms. Указывайте, пожалуйста, сроки и оплату в долларах исходя из курса 1 доллар = 50 рублей.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Собрать СЯ через key collector

    $100

    Доброго времени суток, Артур! Необходимо собрать СЯ для 8-ми рубрик с частоткой от 10 с (!), разгруппировать его и у каждой фразы подписать частоту запроса с (!). Остальные подробности в личной переписке.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Правка статей

    Добрый вечер уважаемые веблансеры! Есть сайт женской тематики, все о волосах, необходимо подредактировать на нем порядка 70-ти статей. А именно: - привести все картинки к общему стандарту, 675 пикселей по ширине, но не более ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Собрать СЯ через key collector

    Доброго времени суток, уважаемые веблансеры! Необходимо собрать СЯ для запросов "локоны" и "кудри" с частоткой от 10 с (!), разгруппировать его и у каждой фразы подписать частоту запроса с (!). Остальные подробности в ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Кнопки "поделись" + рейтинг поста.

    Доброго времени суток уважаемые веблансеры! На сайте женской тематики, после статьи, необходимо вывести кнопочки от яндекс поделись и рейтинг статьи, от плагина WP-PostRatings. Основная задача - красота и чистый валидный код.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Фавикон для сайта

    Доброго времени суток, уважаемые веблансеры! Мне нужно создать фавикон для сайта по готовому логотипу. Фавиконка должна быть 16х16 в формате ico. Логотип в приложении. В итоге должен получиться только значок без белого фона. ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта женской тематики

    $200

    Добрый день! Необходимо создать дизайн для сайта женской тематики: для главной, рубрики, поста и 404-й страницы. Также нарисовать логотип для сайта.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров

svjfox
39 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Убрать вотер марки с картинок
Прекрасный заказчик! Чётко ставит задачу, оперативно согласовывает, находится на связи, оплата моментальная. Приятно было работать. Всем рекомендую!
Спасибо Виталию за быстро выполненное задание. Общение на 5, выполнение на 5, скорость тоже 5. Рекомендую к сотрудничеству, буду обращаться сам!
Ответный отзыв
elenka111
Елена 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Контент-менеджер для сайта строительной тематики
Грамотный заказчик, все по делу, моментальная оплата. Рекомендую.
Все отлично. Претензий нет. Продолжаем совместное сотрудничество.
Ответный отзыв
jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$23
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать шапку для сайта
Все круто! Рекомендую!
Спасибо большое, Артему! Все сделано быстро, четко и по всем требованиям.
Ответный отзыв
Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
день назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Перелинковка на сайте женской тематики
WordPress
Все как и договаривались. Быстро и четко! Оплата полностью
Спасибо Анатолию! Подходит к работе со знанием дела. Мало того, что сделал все что и обещал, так еще и научил. Провели полезную беседу в скайпе, получил кучу полезных ссылок на необходимые ресурсы и инструменты. Результатом доволен! К сотрудничеству рекомендую!
Ответный отзыв
osmanbekirov
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$14
10 баллов
9 лет назад
Верстка текста
WordPress
Доволен сотрудничеством с Андреем на все 100%. Рекомендую!
Осман просто отличный человек! По качеству работы, как и по соблюдению сроков претензий вообще никаких. Плюс ко всему преподал урок по CSS и HTML, доступно объяснил все тонкости работы с плагином. Очень коммуникабелен и отзывчив. Сразу видно - специалист! Рекомендую к постоянному сотрудничеству.
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