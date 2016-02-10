Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Все отлично. Претензий нет. Продолжаем совместное сотрудничество.
Ответный отзыв
Грамотный заказчик, все по делу, моментальная оплата. Рекомендую.
$10
10 баллов
8 лет назад
Человек, который знает всю кухню Wordpress, которому не нужно 3 раза повторять, что и как делать. Знает свою работу, и делает её превосходно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Понятная постановка задачи, всегда на связи. Рекомендую!
Наполнение сайтов
2 отзыва
$200/час
от $100
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