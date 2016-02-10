elenka111

Елена elenka111

 
35 летУкраина/Донецк
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Копирайтер
Отзывы заказчиков
Andrey161rus
Андрей 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Контент-менеджер для сайта строительной тематики
Все отлично. Претензий нет. Продолжаем совместное сотрудничество.
Грамотный заказчик, все по делу, моментальная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
yarma40k
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Разместить и оформить 35 статей на Wordpress
Человек, который знает всю кухню Wordpress, которому не нужно 3 раза повторять, что и как делать. Знает свою работу, и делает её превосходно. Рекомендую.
Отличный заказчик! Понятная постановка задачи, всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
2 отзыва
$200/час
от $100
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