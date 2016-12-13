Дизайн уникальный. В общем слетел дизайн, попробовал поправить самостоятельно (из шаблона, который загружен в корневую папку). Почти получилось, но некоторые моменты не поправились. Видимо, сам шаблон изменялся. В общем, шапка немного съехала и логотип ...
Адаптивный дизайн внутренних страниц
Нужен адаптивный дизайн: 5-ти страниц. Подробное ТЗ отправлю в скайп.
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