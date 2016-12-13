Адаптивный дизайн внутренних страниц

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен24 заявки382 просмотра

Нужен адаптивный дизайн: 5-ти страниц. Подробное ТЗ отправлю в скайп.

8 лет назад
maracash88
58 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад
8 лет назад
$200
5 дней
Работа выполнена профессионально, ответственно, в срок. Дополнительные правки внесены, учтены все пожелания. Результатом доволен и благодарю за отличный дизайн для нашего сайта. С Александром очень приятно работать. Рекомендую!
Спасибо за интересный проект, Илья приятный человек как в общении так и в сотрудничестве, быстрая оплата, конструктивные правки, обращайтесь еще обязательно. Крутой конверсии Вам. Буду рад сотрудничеству. Настоятельно рекомендую!

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Поправить шаблон на юкозе

    Дизайн уникальный. В общем слетел дизайн, попробовал поправить самостоятельно (из шаблона, который загружен в корневую папку). Почти получилось, но некоторые моменты не поправились. Видимо, сам шаблон изменялся. В общем, шапка немного съехала и логотип ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Веб-дизайн сайта

    Нужно сделать дизайн: 1 страница на главную ( лендинг пейдж) 1 страница стартовая для раздела ( тоже типа лендинг пейдж, упрощенный вариант) Также нужен небольшой редизайн 10 страниц сайта в кабинете пользователя. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Новогодняя шапка для сайта

    сайт http://mrtmibs.ru/ нужно нарисовать новогоднюю шапку, которая потом будет подложена как на рисунке  учесть что на мобильниках шапка немного другая  В шапке больше позитива, чтоб ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта бассейнов

    $100

    Нужно разработать дизайн для сайта бассейнов, водоемов, фонтанов.  Отталкиваться можно от данного сайта http://www.landscaperportocervo.it/uk  Структура в приложении. Нужно нарисовать главную, страницу категории и страницу товара. Принимаем заявки до 19.12.2016

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать шапку для сайта

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Необходимо нарисовать логотип и название для сайта с темой "потолок" в png 221х55 И фавиконку размером 512х512 и 16х16 без заднего фона. В заявке указывайте, пожалуйста, цену в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн сайта, для компании обслуживающей и распространяюще медтехнику.

    $240

    Нужно разработать дизайн сайта и подправить старый логотип под его новый вид. Сайт содержит 12 страниц Подробное ТЗ указано в файле. Предпочтение будет отдано исполнителю с хорошим портфолио. Оплата ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    $70

    ТЗ во вложении Дата приема заявок до 19/12/2016 Спасибо С меня оплата + отзыв Внутренние если потребуются отдельно ( за  отдельную плату )

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн для сервиса loot.farm

    Необходимо разработать дизайн для сервиса по автоматическому обмену игровыми предметами из CS:GO. Альфа-версия проекта запущена по адресу loot.farm Необходим привлекательный дизайн в современном стиле.   Сервис должно быть удобно использовать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Редизайн шаблона ocStore-2.1 + калькулятор плитки

    Повысить юзабилити интернет-магазина – сделать легкий косметический ремонт шаблона сайта, привести все к одному красивому стилю. (В ТЗ подробные примеры:  как хочу и что хочу и где посмотреть примеры). Движок ...

    HTMLocStore
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн Landing Page

    $150

    Нужен дизайн лэндинга для медицинской клиники. Есть готовый макет. Предоставим дизайны которые нравятся. Работа с готовым контентом.

    Дизайн сайтов58 заявок
    Закрыт
    8 лет назад