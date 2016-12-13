Редизайн пары простых страниц

Есть две страницы, которые делали программисты. Нужно сделать дизайн для созданных страниц. Дизайн простой, спокойный не яркий.

Все эллементы пристутствуют на странице. Остаться они должны на тех же местах.

Ваша задача поменять размеры, цвета, расстояния между эллементами. Чтобы все смотрелось гарсмонично.

И свести все эллементы в гайдлан.

Пишите стоимость и сроки

P.S. Еще раз повторюсь, все должно быть очень просто. В стиле http://getbootstrap.com/