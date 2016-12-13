Редизайн пары простых страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка291 просмотр

Есть две страницы, которые делали программисты. Нужно сделать дизайн для созданных страниц. Дизайн простой, спокойный не яркий.

Все эллементы пристутствуют на странице. Остаться они должны на тех же местах.

Ваша задача поменять размеры, цвета, расстояния между эллементами. Чтобы все смотрелось гарсмонично.

И свести все эллементы в гайдлан.

Пишите стоимость и сроки

P.S. Еще раз повторюсь, все должно быть очень просто. В стиле http://getbootstrap.com/

8 лет назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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