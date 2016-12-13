Добрый день! Необходимо нарисовать дизайн лендинга для агентства недвижимости. По срокам - до 20.12 должно быть готово. Стоимость - 2500руб. Прикрепляйте, пожалуйста, примеры ваших работ по этой тематике, ...
Доработка сайта на UMI
Здравствуйте! Необходима доработка главной страницы сайта http://take.ms/1xkRr на UMI
1. Необходимо добавить меню услуг на главную
2. Убрать блок "спецпредложения"
3. Баннер справа переместить на внутренние страницы.
4. Расширить блок новости
Оплата: Сбер, ЯД, WMR
Заявки фрилансеров
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