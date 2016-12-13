Нарисовать дизайн лендинга в тематике Недвижимость

Добрый день!

Необходимо нарисовать дизайн лендинга для агентства недвижимости.

По срокам - до 20.12 должно быть готово.

Стоимость - 2500руб.

Прикрепляйте, пожалуйста, примеры ваших работ по этой тематике, т.к. выбирать буду исходя из вашего опыта.

Все детали по лендингу будем обсуждать с уже выбранным исполнителем или кандидатами.