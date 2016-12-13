Нарисовать дизайн лендинга в тематике Недвижимость

$37
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок274 просмотра

Добрый день!

Необходимо нарисовать дизайн лендинга для агентства недвижимости.

По срокам -  до 20.12 должно быть готово.

Стоимость - 2500руб.

Прикрепляйте, пожалуйста, примеры ваших работ по этой тематике, т.к. выбирать буду исходя из вашего опыта.

Все детали по лендингу будем обсуждать с уже выбранным исполнителем или кандидатами.

8 лет назад
DE_Young
Наталья 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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