Нужно сделать красивую новогоднюю обложку и меню группы.
Ищем веб-дизайнера
Для создания дизайна Landing Page ищем веб дизайнера.
Очень срочно необходимо сделать дизайн.
Общение проходит в skype, обязательным условием является видеосвязь!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $16Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть две страницы, которые делали программисты. Нужно сделать дизайн для созданных страниц. Дизайн простой, спокойный не яркий. Все эллементы пристутствуют на странице. Остаться они должны на тех же местах. Ваша задача поменять размеры, ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Необходима доработка главной страницы сайта http://take.ms/1xkRr на UMI 1. Необходимо добавить меню услуг на главную 2. Убрать блок "спецпредложения" 3. Баннер справа переместить на внутренние страницы. 4. Расширить ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $37
Добрый день! Необходимо нарисовать дизайн лендинга для агентства недвижимости. По срокам - до 20.12 должно быть готово. Стоимость - 2500руб. Прикрепляйте, пожалуйста, примеры ваших работ по этой тематике, ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт8 лет назад
1. Обязательно знать что такое double рулетка 2. Желательно знать что такое coinflipДизайн сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать обложку для группы вк. ТЗ прикрепил к заданию. Прикрепляйте Ваши работы, а также цены в заявкахДизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $200
Нужен адаптивный дизайн: 5-ти страниц. Подробное ТЗ отправлю в скайп.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $800
Бюджет реальный, готовы заплатить до 50 т.р. за дизайн лендинга и до 80 т.р.за дизайн с версткой. Все зависит от уровня ваших работ. Разыскивается настоящий профессионал. Который способен доносить смыслы при помощи дизайна и который ...Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт8 лет назад
сайт http://mrtmibs.ru/ нужно нарисовать новогоднюю шапку, которая потом будет подложена как на рисунке учесть что на мобильниках шапка немного другая В шапке больше позитива, чтоб ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт8 лет назад