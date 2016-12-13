Ищем веб-дизайнера

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Закрыт23 заявки224 просмотра

Для создания дизайна Landing Page ищем веб дизайнера. 

Очень срочно необходимо сделать дизайн.

Общение проходит в skype, обязательным условием является видеосвязь!

8 лет назад
ArenaCenter
32 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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