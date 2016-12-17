Оформление группы вконтакте

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок221 просмотр

Нужно сделать красивую новогоднюю обложку и меню группы. 

8 лет назад
shanin
38 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад
8 лет назад
$16
1 день
Отличная работа, сделано все в срок! очень рекомендую этого исполнителя и далее продолжу работать именно с ним.
Приятно работать с Натальей. Знает чего хочет, готовит подробное ТЗ. Моментально делает оплату! А что еще нужно для плодотворной работы? Рекомендую!

Заявки фрилансеров

jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад
8 лет назад

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