Разработка дизайна одностраничника

$31
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок174 просмотра

Нужно нарисовать дизайн лэндинга.

Есть подробнейший макет и даже с элементами дизайна.

На макет можно посмотреть тут:

https://app.moqups.com/Imarpol/0kuJRqXsLf/view

Срок максимум 48 часов. Лучше меньше.

Если вы считаете, что вам нужно больше времени, не оставляйте заявку.

Сроки не обсуждаются так же как и цена.

Огромная просьба. Если вас не устраивает цена, не оставляйте заявку.

8 лет назад
I-Marpol
Игорь 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
$30
1 день
Очень быстро и качественно выполнена работа. Первый дизайнер, который не компосировал мозги и не ждал когда его муза посетит. Рекомендую, как добросовестного профессионала!
Отличный заказчик. Хорошо поставлена задача, своевременно оплачена робота. Очень приятно работать с такими людьми.

Заявки фрилансеров

Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад

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