Разработка дизайна одностраничника

Нужно нарисовать дизайн лэндинга.

Есть подробнейший макет и даже с элементами дизайна.

На макет можно посмотреть тут:

https://app.moqups.com/Imarpol/0kuJRqXsLf/view

Срок максимум 48 часов. Лучше меньше.

Если вы считаете, что вам нужно больше времени, не оставляйте заявку.

Сроки не обсуждаются так же как и цена.

Огромная просьба. Если вас не устраивает цена, не оставляйте заявку.