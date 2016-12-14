Дизайн сайта молочной продукции

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок247 просмотров

Необходимо разработать несложный дизайн сайта и 2 в внутренних страниц (список продуктов и просмотр продукта) для компании ООО"Добрая вода" . (вся информация во вложении)

Пожелания от заказчика:

Для примера http://vkusvill.ru

главная страница- фотки интересная информация и т.п, скачать прайс лист

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Где купить

Сертификаты на продукцию

Наши достижения

Контакты или что то типа

может быть еще что то интересное типа форму или опросов или рецептов или советов для посетителей сайта

главный телефон-факс 8(4862)365910 , email [email protected], телефон для заказа молочной продукции в орле 8(920)2823433

Будут вопросы по сайту пишите в скайп. Всю инфу по сайту вышлю по скайпу после выбора исполнителя.

8 лет назад
miron258
Миронов 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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