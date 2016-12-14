Дизайн сайта молочной продукции

Необходимо разработать несложный дизайн сайта и 2 в внутренних страниц (список продуктов и просмотр продукта) для компании ООО"Добрая вода" . (вся информация во вложении)

Пожелания от заказчика:

Для примера http://vkusvill.ru

главная страница- фотки интересная информация и т.п, скачать прайс лист

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Наши достижения

Контакты или что то типа

может быть еще что то интересное типа форму или опросов или рецептов или советов для посетителей сайта

главный телефон-факс 8(4862)365910 , email [email protected], телефон для заказа молочной продукции в орле 8(920)2823433

Будут вопросы по сайту пишите в скайп. Всю инфу по сайту вышлю по скайпу после выбора исполнителя.