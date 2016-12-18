Необходимо создать 2 рекламных баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок223 просмотра

Необходимо качественно создать 2 рекламных баннера размером 970 x 600 pixels для покупателей США.

Баннер №1: На заднем плане Рождество (елка, праздник и т.д.) без фокусировки, т. е. как бы в размытом виде. На переднем плане - товар (фото 1), на который надо качественно прицепить небольшой праздничный бант и слегка присыпать конфетти. Также на баннере будет продаваемая надпись на английском языке. Идея этого баннера - лучший подарок на Рождество и Новый год.

Баннер №2: Картину (фото 2а - Микиланджело "Сотворение Адама") необходимо найти в хорошем качестве, обрезать лишнее и гармонично вписать товар (фото №2b - убрать лишнее в кругах, оставить только основной товар) между соприкосновением пальцев в центре. Товар выделить молнией или электричеством + также добавить продаваемую надпись на английском языке. Идея этого баннера - надежный контакт (соединение и т.п.) при любых условиях.

Просьба, обязательно указывать стоимость за работу и сроки.

8 лет назад
excitator
59 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alexsandr999
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
$15
1 день
Отличный дизайнер! - работа сделана качественно; - работа сделана в сжатые сроки; - всегда на связи; - понимает с полу-слова; - предложил много своих вариантов и идей; - обязательно буду обращаться в дальнейшем; Рекомендую Александра, однозначно!
Спасибо за сотрудничество! Четкая задача, и приятно работать! Оплата своевременно, рекомендую однозначно!

Заявки фрилансеров

alexsandr999
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад

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