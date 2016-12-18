Необходимо разработать несложный дизайн сайта и 2 в внутренних страниц (список продуктов и просмотр продукта) для компании ООО"Добрая вода" . (вся информация во вложении) Пожелания от заказчика: Для примера http://vkusvill.ru главная страница- ...
Необходимо создать 2 рекламных баннера
Необходимо качественно создать 2 рекламных баннера размером 970 x 600 pixels для покупателей США.
Баннер №1: На заднем плане Рождество (елка, праздник и т.д.) без фокусировки, т. е. как бы в размытом виде. На переднем плане - товар (фото 1), на который надо качественно прицепить небольшой праздничный бант и слегка присыпать конфетти. Также на баннере будет продаваемая надпись на английском языке. Идея этого баннера - лучший подарок на Рождество и Новый год.
Баннер №2: Картину (фото 2а - Микиланджело "Сотворение Адама") необходимо найти в хорошем качестве, обрезать лишнее и гармонично вписать товар (фото №2b - убрать лишнее в кругах, оставить только основной товар) между соприкосновением пальцев в центре. Товар выделить молнией или электричеством + также добавить продаваемую надпись на английском языке. Идея этого баннера - надежный контакт (соединение и т.п.) при любых условиях.
Просьба, обязательно указывать стоимость за работу и сроки.
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