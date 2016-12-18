Необходимо создать 2 рекламных баннера

Необходимо качественно создать 2 рекламных баннера размером 970 x 600 pixels для покупателей США.

Баннер №1: На заднем плане Рождество (елка, праздник и т.д.) без фокусировки, т. е. как бы в размытом виде. На переднем плане - товар (фото 1), на который надо качественно прицепить небольшой праздничный бант и слегка присыпать конфетти. Также на баннере будет продаваемая надпись на английском языке. Идея этого баннера - лучший подарок на Рождество и Новый год.

Баннер №2: Картину (фото 2а - Микиланджело "Сотворение Адама") необходимо найти в хорошем качестве, обрезать лишнее и гармонично вписать товар (фото №2b - убрать лишнее в кругах, оставить только основной товар) между соприкосновением пальцев в центре. Товар выделить молнией или электричеством + также добавить продаваемую надпись на английском языке. Идея этого баннера - надежный контакт (соединение и т.п.) при любых условиях.

Просьба, обязательно указывать стоимость за работу и сроки.