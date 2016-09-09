excitator

Игорь Белокур excitator

 
59 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужна 3D-модель, 3D-рендеринг

    Необходимо создать качественный предметный 3D-рендеринг с инфографикой товара (последние 4 картинки)). Смогу передать сам товар (при необходимости), а также дополнительные студийные фото товара с разных ракурсов. Количество разных картинок на выходе - 10шт. Результат ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Перевод

    Требуется перевести на английский язык текст для рекламы продукта.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Необходимо создать 2 рекламных баннера

    Необходимо качественно создать 2 рекламных баннера размером 970 x 600 pixels для покупателей США. Баннер №1: На заднем плане Рождество (елка, праздник и т.д.) без фокусировки, т. е. как бы в размытом виде. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется создать коллаж

    Необходимо создать один (пока что) коллаж 970 x 1300 pixels. 1. Подобрать картинку на тему американской вечеринки и американского Рождества; 2. Качественно и реалистично вставить на нее фото нашего товара (фото уже есть); ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Проектирование новой модели сумки для ноутбука

    Нужен креативный конструктор-проектировщик для проектирования новой модели сумки для ноутбука. Четкого ТЗ нет,все в голове, поэтому обязательно необходим плотный контакт: физические встречи в г. Киеве (хотя бы на начальной стадии проектирования), общение в ...

    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен перевод текста для аудитории США

    Нужен перевод текста на "американский" язык для аудитории США (во вложении). Перевод должен быть максимально приближен к оригиналу, без значительных упрощений. Просьба указывать конечную стоимость и сроки перевода.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужны 3D Модели в Autodesk Inventor

    Необходимо выполнить 3D Модели в Autodesk Inventor штампованных изделий из нержавеющего листа толщиной 1...1,5мм (см. вложения). Пока что, необходимо 5 моделей. Все 2D-эскизы есть в формате dwg. Модели нужны для последующей проверки на нагрузки в Autodesk ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется хороший переводчик с русского языка на английский

    Требуется хороший переводчик с русского языка на английский (в основном) и наоборот. Перевод на английский язык должен быть качественным ввиду того, что предназначен для аудитории США. Тексты небольшие,не технические. Главные требования: качественный ...

    Переводы52 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт-визитка

    Необходимо создать достаточно простой сайт на английском языке, Несколько страниц: "о нас",  "наши продукты",  (несколько фото и описание),  "контакты" . Также помочь в заливке в интернет.  Домен куплен.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • SmartDelux

    Необходимо создать логотип. Название компании SmartDelux. Логотип будет наносится на продукцию и на упаковку. Логотип должен быть универсальным, поскольку продукт может быть разным.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

avre001
44 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
$50
10 баллов
8 лет назад
Нужна 3D-модель, 3D-рендеринг
Спасибо Игорю за предоставленную работу! Приятный в общении человек и порядочный работодатель! Очень рекомендую к сотрудничеству.
Анатолий отлично справился с задачей. Результат превзошел все ожидания. Обязательно буду обращаться еще. Рекомендую!
Ответный отзыв
Ksenija46
55 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Перевод
Очень приятно сотрудничать! Рекомендую всем и сама буду рада дальнейшем у сотрудничеству))
Спасибо! Все как всегда - на высоте! Быстро, точно. Пользуюсь услугами этого переводчика уже который раз. Все супер. Буду еще обращаться. Рекомендую!
Ответный отзыв
alexsandr999
28 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Необходимо создать 2 рекламных баннера
Спасибо за сотрудничество! Четкая задача, и приятно работать! Оплата своевременно, рекомендую однозначно!
Отличный дизайнер! - работа сделана качественно; - работа сделана в сжатые сроки; - всегда на связи; - понимает с полу-слова; - предложил много своих вариантов и идей; - обязательно буду обращаться в дальнейшем; Рекомендую Александра, однозначно!
Ответный отзыв
Ksenija46
55 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Нужен перевод текста для аудитории США
Очень приятно сотрудничать! Хорошая коммуникация, мгновенная оплата, четкая постановка задачи! Рекомендую
Рекомендую Оксану, однозначно! Быстрый и качественный перевод. Буду обращаться к ней еще, обязательно.
Ответный отзыв
sbabinsky
63 года
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нужны 3D Модели в Autodesk Inventor
Приятно работать с таким заказчиком. Грамотное техзадание, быстрое решение вопросов, своевременная оплата.
Отличный исполнитель. Быстро, качественно и недорого. Рекомендую.
Ответный отзыв
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