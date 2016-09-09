Необходимо создать качественный предметный 3D-рендеринг с инфографикой товара (последние 4 картинки)). Смогу передать сам товар (при необходимости), а также дополнительные студийные фото товара с разных ракурсов. Количество разных картинок на выходе - 10шт. Результат ...
- 3D-графика1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется перевести на английский язык текст для рекламы продукта.Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо качественно создать 2 рекламных баннера размером 970 x 600 pixels для покупателей США. Баннер №1: На заднем плане Рождество (елка, праздник и т.д.) без фокусировки, т. е. как бы в размытом виде. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется создать качественную 3D-модель USB-хаба по фотографиям и вставить ее на существующие картинки вместо сфотографированного хаба (см. вложения)3D-графика15 заявокЗакрыт8 лет назад
970 x 1300 pixels (ширина на высоту); Американская новогодняя вечеринка, елка, праздник. На переднем плане наш продукт и рекламный слоган. Как-то так или что-то другое.Обработка фотографий19 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать один (пока что) коллаж 970 x 1300 pixels. 1. Подобрать картинку на тему американской вечеринки и американского Рождества; 2. Качественно и реалистично вставить на нее фото нашего товара (фото уже есть); ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен креативный конструктор-проектировщик для проектирования новой модели сумки для ноутбука. Четкого ТЗ нет,все в голове, поэтому обязательно необходим плотный контакт: физические встречи в г. Киеве (хотя бы на начальной стадии проектирования), общение в ...Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен перевод текста на "американский" язык для аудитории США (во вложении). Перевод должен быть максимально приближен к оригиналу, без значительных упрощений. Просьба указывать конечную стоимость и сроки перевода.Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо выполнить 3D Модели в Autodesk Inventor штампованных изделий из нержавеющего листа толщиной 1...1,5мм (см. вложения). Пока что, необходимо 5 моделей. Все 2D-эскизы есть в формате dwg. Модели нужны для последующей проверки на нагрузки в Autodesk ...3D-графика1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется хороший переводчик с русского языка на английский (в основном) и наоборот. Перевод на английский язык должен быть качественным ввиду того, что предназначен для аудитории США. Тексты небольшие,не технические. Главные требования: качественный ...Переводы52 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать достаточно простой сайт на английском языке, Несколько страниц: "о нас", "наши продукты", (несколько фото и описание), "контакты" . Также помочь в заливке в интернет. Домен куплен.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Создать дизайн упаковки с фотографией, фото предоставлюЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
необходимо создать дизайн упаковки с фотографией фото предоставлю. Необходимое тех задание предоставлюДизайн продукции17 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать логотип. Название компании SmartDelux. Логотип будет наносится на продукцию и на упаковку. Логотип должен быть универсальным, поскольку продукт может быть разным.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад