Сайт-визитка

Нужен сайт - агрегатор вакансий, который будет собирать вакансии с сайтов по поиску работы через xml-фид (напрямую парсить ничего не нужно) и предоставлять пользователю поиск по общей базе вакансий. В результатах поиска должен выводится список ...
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Необходимо создать достаточно простой сайт на английском языке, Несколько страниц: "о нас", "наши продукты", (несколько фото и описание), "контакты" . Также помочь в заливке в интернет. Домен куплен.
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