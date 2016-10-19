Нужен одностраничный сайт.

$50
Сайты «под ключ»Завершен10 заявок208 просмотров
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Требуется сайт одностраничник. С оптимизацией  для мобильных устройств. Не лендинг. Шаблон прилагается. Текстовые поля динамические. Слайдер с увеличением картинки. Форма обратной связи в почту. 

Желательно друпал. Обязательно возможность менять мета-теги (титл, дескрипшн, кейвордс) . Редактор wisiwyg.

7 лет назад
Viktor-Z
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Shar1ngan
Анатолий 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$38
1 день
Все в срок, оперативно. Возникли проблемы со стороны хостинга. Спасибо Анатолию, все объяснил. Рекомендую однозначно, как ответственного исполнителя.
Все прошло отлично