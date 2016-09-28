Создать сайт одностраничник продажи одного товара

Если есть такой сумасшедший developer (а нужна будет целая команда), который может построить крупный и функциональный сайт, который строится как startUP и готовится для привлечения инвестиций, за минимальную оплату - присылайте свои запросы, сообщу детали. Подобный ...
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Сделать сайт по такому типу:
товар такие же очки vr box 2.0
Всё под ключ, домен можете сами купить тоже, либо указать какой нужен и где.
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