Landing page

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Сайты «под ключ»Завершен23 заявки296 просмотров
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Необходимо создать посадочную страницу, домен активен, ТЗ готово, по дизайну есть только общее видение. Сроки - 1 неделя максимум (включая тестирование и отладку). Никаких тестовых заданий, только серьезные заявки. Выкладывайте свои цены в USD ($$) и заявки, проект отдадим наиболее адекватному человеку.

7 лет назад
ivanovguest
Иван 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
DarkAvenger
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$100
5 дней
Все сделано хорошо
Все отлично
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