Нужны небольшие СДЛ-сайты

Качественный дизайн, хорошая адаптивная вёрстка, необходимые плагины под SEO. Тема: Видеонаблюдение, системы пожарной безопасности, и др. слаботочные системы. Дам структуру. Сайт информационный, не инет магазин. Оплата 2 частями. 1 часть: После согласованного дизайна 2 часть: После всей работы перед переносом на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно от 5-10 информационных сайтов. Это будут небольшие полезные людям сайты.
1) Размер страницы 10-15 кб текста, можно 20-30 кб. Поиск текстов самостоятельно.
2) Обязательно наличие картинок на странице, можно до 10 и более штук. Желательно наличие видео.
3) Одну страницу можно собрать из нескольких статей с разных сайтов..
4) Внизу страницы ныжно дать ссылки на источники информации: гиперссылки на источники должны быть закрыты от поисковиков в ноуиндексе и ноуфоллоу.
5) В сайте должно быть не менее 500 страниц, можно больше.
6) Все страницы сайта должны быть вторым уровнем вложенности по сейпу, то есть иметь доступ с главной в один клик.
7) Меню двустороннее - справа и слева, примерно по 250 ссылок в каждой колонке меню. Так как 250 ссылок в столбце - это много, ссылки в меню надо группировать по смыслу и тематике в блоки. Блок ссылок должне раскрываться сам (при подведении мышки) или по клику на название блока.
8) На сайте должно быть 3 php-вставки: под шапкой меню, в центре текста страницы, и под текстом страницы: kod1.php и так далее.
9) Сайт без системы управления сайтом, без баз данных, просто файлы с картинки. Сайт должен быть сделать на html или php.
10) Темы сайтов буду давать я сам (например, кулинария) или по вашему выбору.
Оплата рублями. Пишите цену за 1 сайт при условии, что их будет больше.
Спокойно задавйате вопросы - отвечу.
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