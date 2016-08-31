Нужны небольшие СДЛ-сайты

Нужно от 5-10 информационных сайтов. Это будут небольшие полезные людям сайты.

1) Размер страницы 10-15 кб текста, можно 20-30 кб. Поиск текстов самостоятельно.

2) Обязательно наличие картинок на странице, можно до 10 и более штук. Желательно наличие видео.

3) Одну страницу можно собрать из нескольких статей с разных сайтов..

4) Внизу страницы ныжно дать ссылки на источники информации: гиперссылки на источники должны быть закрыты от поисковиков в ноуиндексе и ноуфоллоу.

5) В сайте должно быть не менее 500 страниц, можно больше.

6) Все страницы сайта должны быть вторым уровнем вложенности по сейпу, то есть иметь доступ с главной в один клик.

7) Меню двустороннее - справа и слева, примерно по 250 ссылок в каждой колонке меню. Так как 250 ссылок в столбце - это много, ссылки в меню надо группировать по смыслу и тематике в блоки. Блок ссылок должне раскрываться сам (при подведении мышки) или по клику на название блока.

8) На сайте должно быть 3 php-вставки: под шапкой меню, в центре текста страницы, и под текстом страницы: kod1.php и так далее.

9) Сайт без системы управления сайтом, без баз данных, просто файлы с картинки. Сайт должен быть сделать на html или php.

10) Темы сайтов буду давать я сам (например, кулинария) или по вашему выбору.

Оплата рублями. Пишите цену за 1 сайт при условии, что их будет больше.

Спокойно задавйате вопросы - отвечу.