Landing page - автокредиты на авто с пробегом

Кредитному брокеру нужен лэндинг для продвижения услуг по кредитованию авто с пробегом.

Наличие кредитного калкулятора на ленгинге приветствуется.

Обязательные требования к странице:

1. Правильное отображение на любом устройстве.

2. Сочетание цветов, читабельность текстов.

3. Наличие уловок и скриптов увеличивающих конверсию.

3.1 К примеру обратный звонок с сайта. Не дорогой! коллбекхантер и другие топ бренды не предлагать.

3.2 Метрика.......

4. Наличие и знание основ определения места call to action.

5. Минимализм. - Клиент пришел, увидел, оставил заявку.

6. Высокая конверсия.

7. Только качественные движки и скрипты с возможностью доработки, к примеру изменение CTA без знаний программирования.

8. Отсутствие орфографических ошибок на сайте!

После создания лендинга планируется создание сайта с возможностью вывода в топ +сео оптимизацией. Если вы понимаете как сделать, чтобы лендинг потом мог цитироваться от этого сайта, то нужно это учесть, посадить лендинг может сразу на домен второго уровня будущего сайта.

Жду Ваших предложений.