Сергей здравствуйте. Мы раньше с вами работали. Нам нужно связать сайт mebel.uz(opencart) с crm bitrix24, чтобы человек когда оформлял заказ чтобы он попадал в лиды битрикс24... сколько это будет стоить?
- Интернет-магазинынет заявокЗакрыт3 года назад
Надо оформить страницу FB. Тематика МебельСоциальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт6 лет назад
Надо поменять главный черный фон на сайте одностраничке. Сайт [url=http://www.rador.uz/]www.RADOR.UZ[/url]. Надо черный фон менять на подходящий светлый фон подходящий под тематику данного сайта. т.е надо создать светлый фон(PSD) и разместить его на сайт. также с правой ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
Надо поменять главный черный фон на сайте одностраничке. Сайт [url=http://www.rador.uz/]www.RADOR.UZ[/url]. Надо черный фон менять на подходящий светлый фон подходящий под тематику данного сайта. т.е надо создать светлый фон(PSD) и разместить его на сайт. также с правой ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт7 лет назад
Надо поменять главный черный фон на сайте одностраничке. Сайт www.RADOR.UZ. Надо черный фон менять на подходящий светлый фон подходящий под тематику данного сайта. Предлагайте варианты и цену.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется создание комплекс баннера для единственной тематики (GPS мониторинг транспорта) для рекламной компании РСЯ, КМС. Требование к баннера можно посмотреть на GOOGLe и яндексе. Предлагайте сумму.Баннеры10 заявокЗакрыт7 лет назад
Надо прикрепить на почтовый сервис biz.mail.ru.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется создание логотипа для фирмы GPS мониторинга транспорта. Текст логотипа "[url=http://rador.uz/]RADOR.UZ[/url]" Подтекст "GPS мониторинг транспорта" Можно добавить символ. Без мелких элементов.Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходим настроить рекламную компанию на Яндекс и google. Тематика: GPS мониторинг транспорта. (по Узбекистану) Надо настроить комплексную рекламную компанию на яндексе и гугле, включая поиск, ремаркетинг, ретаргетинг, КМС и РСЯ. Сразу предлагайте цену пожалуйста. Есть еще пара проектов для ...Контекстная реклама16 заявокЗакрыт7 лет назад
Landing page - автокредиты на авто с пробегом Кредитному брокеру нужен лэндинг для продвижения услуг по кредитованию авто с пробегом. Наличие кредитного калкулятора на ленгинге приветствуется. [i]Обязательные требования к странице:[/i] 1. Правильное отображение на любом устройстве. 2. Сочетание цветов, читабельность ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется настроить ремаркетинг ADWORDS для интернет магазина мебели на OPENCART.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется создать кредитный калькулятор для интернет магазина MEBEL.UZ созданный на движке ОПЕНКАРТ. Пример можно посмотреть на сайте на сайте avtech.uz после каждого товара. Условия кредита Процент начисляется от остатка основного долга. (условия и способ начисления можно посмотреть ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Надо создать кредитный калкулятор для интернет магазина MEBEL.UZ. Интернет магазин был создан на платформе OPENCART. Детали: 1. В интернет магазине имеется два способа оплаты. За наличный расчет и в кредит. При оплате в кредит покупатель должен кликать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад