Richram

Кодирали Рамазанов Richram

 
38 летУзбекистан/Ташкент
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
alexsandr999
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Надо поменять главный черный фон на сайте одностраничке.
Рекомендую
Рекомендую.
Ответный отзыв
seregan3
Сергей 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Надо создать кредитный калькулятор для интернет магазина опенкарт
Понятное ТЗ. Быстрая оплата.
Сергей очень хороший специалист. Профи своего дела. Очень быстро работает. Качественно и вовремя выполнил задачу. Рекумендую.
Ответный отзыв