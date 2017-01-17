Необходим настроить рекламную компанию на Яндекс и google

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Закрыт16 заявок203 просмотра

Необходим настроить рекламную компанию на Яндекс и google.

Тематика: GPS мониторинг транспорта. (по Узбекистану)

Надо настроить комплексную рекламную компанию на яндексе и гугле, включая поиск, ремаркетинг, ретаргетинг, КМС и РСЯ.

Сразу предлагайте цену пожалуйста.

Есть еще пара проектов для дальнейшего сотрудничество, если качество РК будет отличным.

8 лет назад
Richram
39 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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