Продвижение SEO, PPC реклама по РФ

Для крупного производителя металлических заборов в России, требуется выполнить под ключ продвижение в сети Интернет. В рамках данного проекта, необходимо SEO продвижение и PPC реклама (настройка + ведение контекстной рекламы).

Тематика: заборы

Регион: Вся Россия

Требуемый объем заявок на сайт: 6 000 шт. в месяц.

Бюджет: 1 096 000 руб./мес.

Требуется человек/компания, которая уже выполняла данные показатели или их превосходила. Трафик будет идти на одностраничный сайт, со средней конверии 7% (по трафику из Яндекс.Директа).

Желательна встреча (не обязательна) в Центральной Европе: Германия, Австрия, Чехия и т.д.