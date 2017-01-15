Нужна консультация по google ads

Планирую подключить гугл баннеры длс своего сервиса по обмене лайками и подписчиками. Каждый желающий будет ставить лайки и тем самым будет зарабатывать лайки для себя. Суть не в этом. Чтобы заработать лайки пользователь должен будет нажимать на баннер от гугла. Вот в чем и вопрос. За это могут дать бан ? Нужна консультация человека который даст развернутый ответ по этому вопросу + подскажет как можно реализовать эту схему чтоб и клики были и все было по закону гугла