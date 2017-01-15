Нужна консультация по google ads

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки144 просмотра

Планирую подключить гугл баннеры длс своего сервиса по обмене лайками и подписчиками. Каждый желающий будет ставить лайки и тем самым будет зарабатывать лайки для себя. Суть не в этом. Чтобы заработать лайки пользователь должен будет нажимать на баннер от гугла. Вот в чем и вопрос. За это могут дать бан ? Нужна консультация человека который даст развернутый ответ по этому вопросу + подскажет как можно реализовать эту схему чтоб и клики были и все было по закону гугла

Google Ads
8 лет назад
dilolo89
Герман 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров