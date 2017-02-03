Настройка яндекс директ

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Завершен19 заявок203 просмотра

Настройка рекламы на яндекс директ для интернет магазина. Просьба сразу указать цену

8 лет назад
DV81
43 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tado7
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад
$80
4 дня
Хочу поблагодарить Татьяну за проделанную работу, по создадию и настройке рекламы в директ. Работа была выполнена качественно и в срок. Получил очень много дельных советов. Были и бонусы, что приятно удивило. Профессионал своего дела!!! Всем рекомендую!!!
Отличный заказчик. Всегда на связи, моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

tado7
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад