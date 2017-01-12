Размещение рекламных объявлений на Авито

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт2 заявки216 просмотров

Ищем профессионала по размещению рекламных объявлений на Авито по следующим тематикам:

1) продажа мебели

2) дизайн интерьера и ремонт 

Обязательные требования:

  • знание требований Avito к размещению объявлений и умение ими пользоваться
  • опыт работы в этом не менее 1 года
  • умение пользоваться статистикой
  • опыт работы с аналогичными темами будет большим плюсом
  • желательно умение и возможность пользования программами типа avitool или vitosap и т.п.
8 лет назад
Andy1209
Андрей 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров