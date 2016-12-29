Сайт www.ветритуал-для-животных.рф Ритуальные услуги для животных, эвтаназия (усыпление), вывоз трупов, транспортировка, общая и индивидуальная кремация. Собираем СЯ по России до частотности "1", убираем геозависимые запросы (оставляем только Мурманск) и настраиваем контекст Директ и ...
Мастер google adwords, gdn, adsense...
создать большой поток максимально дешевого трафика с гугла по очень широкой тематике.
страны разные. германия, англия, сша, канада, испания и др.
скорее всего, речь о партнерской сети, а не о прямом контексте в выдаче.
потому что трафик нужен действительно дешевый, т.е. около 5 центов за клик. в идеале – 2 цента )
и потому что трафика нужно действительно много.
итоговая задача – от 50 000 кликов в день.
текущая задача: максимум к 15му числу поток от 5000 кликов в день (5000-10000).
дальше – масштабнуть.
тематика очень широкая, близкая к адалту, проще говоря – знакомства, свидания и т.д.
возможно потребуется клоачить или что-то такое – вам виднее.
от вас: понимание, как такой поток создать на практике,
консультация – правильно ли я все это понимаю, как и что делать будем для решения,
максимально быстро настроить поток в 5к кликов, ну и дальше по масштабу поговорим.
оставляйте скайп, если да.
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