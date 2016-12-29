Мастер google adwords, gdn, adsense...

создать большой поток максимально дешевого трафика с гугла по очень широкой тематике.

страны разные. германия, англия, сша, канада, испания и др.

скорее всего, речь о партнерской сети, а не о прямом контексте в выдаче.

потому что трафик нужен действительно дешевый, т.е. около 5 центов за клик. в идеале – 2 цента )

и потому что трафика нужно действительно много.

итоговая задача – от 50 000 кликов в день.

текущая задача: максимум к 15му числу поток от 5000 кликов в день (5000-10000).

дальше – масштабнуть.

тематика очень широкая, близкая к адалту, проще говоря – знакомства, свидания и т.д.

возможно потребуется клоачить или что-то такое – вам виднее.

от вас: понимание, как такой поток создать на практике,

консультация – правильно ли я все это понимаю, как и что делать будем для решения,

максимально быстро настроить поток в 5к кликов, ну и дальше по масштабу поговорим.

оставляйте скайп, если да.