Мастер google adwords, gdn, adsense...

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Закрыт2 заявки193 просмотра

создать большой поток максимально дешевого трафика с гугла по очень широкой тематике.  

страны разные. германия, англия, сша, канада, испания и др. 

скорее всего, речь о партнерской сети, а не о прямом контексте в выдаче. 

потому что трафик нужен  действительно дешевый, т.е. около 5 центов за клик. в идеале –  2 цента  ) 

и потому что трафика нужно действительно много. 

итоговая задача – от 50 000 кликов в день.  

текущая задача: максимум к 15му числу поток от 5000 кликов в день (5000-10000). 

дальше – масштабнуть. 

тематика очень широкая, близкая к адалту, проще говоря –  знакомства, свидания и т.д. 

возможно потребуется клоачить или что-то такое – вам виднее. 

от вас: понимание, как такой поток создать на практике, 

консультация – правильно ли я все это понимаю, как и что делать будем для решения, 

максимально быстро настроить поток в 5к кликов, ну и дальше по масштабу поговорим.  

оставляйте скайп, если да. 

Google Ads
8 лет назад
levmone
Лев 
48 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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