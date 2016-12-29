Настроить Google Adwords на рынок США

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт6 заявок457 просмотров

Требуется очень качественно и внимательно настроить Google Adwords по тематике "продажа жилой недвижимости в США".   

Регион – Лос-Анджелес, США  

Минимальный бюджет на старте с дальнейшим увеличением до реально значимых цифр.  

Необходимо:   

1. Составление семантического ядра на английском языке  

2. Отбор наиболее релевантных ключевых слов для РК с учетом конкуренции (СЧ и НЧ)  

3. Подбор минус-слов  

4. Составление объявлений на английском (1 ключевое слово = 1 объявление)  

5. Настройка параметров РК в Google Adwords  

6. Настройка и корректировка ставок  

Только для специалистов с опытом создания РК именно в Adwords и именно для зарубежной аудитории.  

В отклике указывайте:   

1) Стоимость  

2) Что входит в стоимость 

3) Опыт создания РК в Adwords для западного рынка

Google Ads
8 лет назад
opelipets15
Оксана 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров