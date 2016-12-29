Настроить Google Adwords на рынок США

Требуется очень качественно и внимательно настроить Google Adwords по тематике "продажа жилой недвижимости в США".

Регион – Лос-Анджелес, США

Минимальный бюджет на старте с дальнейшим увеличением до реально значимых цифр.

Необходимо:

1. Составление семантического ядра на английском языке

2. Отбор наиболее релевантных ключевых слов для РК с учетом конкуренции (СЧ и НЧ)

3. Подбор минус-слов

4. Составление объявлений на английском (1 ключевое слово = 1 объявление)

5. Настройка параметров РК в Google Adwords

6. Настройка и корректировка ставок

Только для специалистов с опытом создания РК именно в Adwords и именно для зарубежной аудитории.

В отклике указывайте:

1) Стоимость

2) Что входит в стоимость

3) Опыт создания РК в Adwords для западного рынка