Настройка рекламной кампании яндекс и гугл строительной тематике

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На 80000-100000 объявлений.

Спасибо тем кто находит время и откликается, пока еще исполнитель не выбран.

Сайт obiremont.ru

в свою очередь для улучшения показателей, конверсии итд готов полностью участвовать в процессе: менять фото на сайте, придумывать и воплощать в работу различного рода "фишки", которые могли бы заинтересовать посетителей сайта, в общем работать "в паре" для достижения наилучших показателей.