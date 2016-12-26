Нужна консультация по яндекс метрике / гугл аналитиксу

Есть сайт с установленными яндекс метрикой и гугл аналитиксом, нужно узнать, откуда конкретно берётся первоначальная конверсия. Например, в яндекс метрике в вебвизоре есть источник перехода, но только последний. Сводная статистика вебвизора (сегментация по достигнутым целям), в принципе, меня устраивает, но хотелось бы иметь более детализированную информацию, включая источники каждого перехода на сайт, а не только последний.

В общем, оплачу консультацию/помощь в настройке и формировании отчётов нужной статистики. Пишите, пожалуйста, каким образом можно решить задачу, и сколько будет стоить ваша консультация. Спасибо.