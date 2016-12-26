Google adwords

Я ищу SEO и контент-менеджер для моего малого бизнеса, не могли бы вы помочь мне настроить мой объявлений Google слова кампании и следить за моей цели? Если да, пожалуйста, пришлите мне все ваши ставки, должен знать английский язык

Заранее спасибо.

С уважением: Тимур