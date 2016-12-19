Повысить CTR Adwords кампании

Есть сайт http://romaniuk.kiev.ua написан на wordpress + WPML Необходимо вывести сайт на первую страницу google + yandex по ряду ключевых слов (согласовывается отдельно). На сегодня запущена реклама в adwords. Никакого оптимизирующего тюнинга не делалось. Тоже нужно ...