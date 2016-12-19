Вывести в топ сайт по ключевым словам

Нужно настроить рекламную кампанию в яндекс директе. Прошу отзываться тех, у кого был подобный опыт с отличным результатом (минимальное количество мусорных запросов и быстрое включение новых минус-слов, высокий CTR и конверсия, приемлемая цена за клик ...