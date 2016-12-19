Вывести в топ сайт по ключевым словам

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт6 заявок149 просмотров

Есть сайт http://romaniuk.kiev.ua написан на wordpress + WPML

Необходимо вывести сайт на первую страницу google + yandex по ряду ключевых слов (согласовывается отдельно).

На сегодня запущена реклама в adwords. Никакого оптимизирующего тюнинга не делалось. Тоже нужно будет провести работу.

Google AdsWordPress
8 лет назад
zakazchik_kiev
Иван Серый 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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