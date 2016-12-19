Друзья, Кто может помочь? Делаем таргетинг ВК на продающую группу с кроссовками NIKE, Adidas, Reebok. Объявления не проходят модерацию – требует документы – договор от официалного представителя бренодов, разрешающий продажи брендов на территории ...
Вывести в топ сайт по ключевым словам
Есть сайт http://romaniuk.kiev.ua написан на wordpress + WPML
Необходимо вывести сайт на первую страницу google + yandex по ряду ключевых слов (согласовывается отдельно).
На сегодня запущена реклама в adwords. Никакого оптимизирующего тюнинга не делалось. Тоже нужно будет провести работу.
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