Специалист по Я.Директ

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен3 заявки150 просмотров

Для срочной настройки масштабной кампании в сервисе контекстной рекламы необходим высококвалифицированный  специалист. Без  предоплат.

8 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

raiserfs
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$60
3 дня
Прекрасный, грамотный исполнитель. Легко справляется с большими объемами информации, соблюдает сроки!
Хороший заказчик, понятное ТЗ, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

raiserfs
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад