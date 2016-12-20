Настройка контекстной рекламы по бухгалтерским услугам

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен10 заявок167 просмотров

Требуется качественная настройка контекстной рекламы по бухгалтерским услугам. Будем выбирать человека по отзывам. Бюджет 200$.

8 лет назад
vika5934857
35 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$200
5 дней
Работа была выполнена быстро и качественно. Роман ответил на все интересующие нас вопросы. Рекомендуем данного специалиста!
Все отлично! спасибо

Заявки фрилансеров

Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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