Создал компанию в Директе, Выгрузил 586 ключевых слов, но с одинаковыми объявлениями для каждого ключевика. (т.е. не стал писать для каждого ключевика свое объявление). Результатом недоволен! Что мне требуется? ...
Настройка
. Настроить E-Commerce для Яндекс-Метрики Действовать согласно инструкции: yandex.ru/support/metrika... При покупке id покупки должен содержать в себе номер заказа, присваиваемый в интернет- магазине Соответственно, вся информация о товарах положенных в корзину, и также заказанных через интернет-магазин должна отображаться в метрике в Стандартные отчёты – Содержание – Параметры интернет-магазинов, и отчётах Электронная коммерция 2. Настроить выгрузку YML-файлов для прайс-агрегаторов Необходимо настроить выгрузку всей информации о товарах покатегорийно, а также по всему ассортименту интернет магазина, в соответствии с требованиями Яндекс.Маркета К примеру, вот требования к описанию параметров доставки: yandex.ru/support/partner... Там же можно найти и требования к другим полям информации. Необходимо настроить возможность сохранения различных профилей для выгрузки разных категорий в разные YML файлы для различных агрегаторов, а также настроить автоматическое обновление YML-файлов по расписанию. Также должна быть возможность ручного обновления YML-файла из конкретного профиля. YML-файлы должны быть доступны из сети интернет (по прямой ссылке), подхватываться Яндекс.Маркетом, и проходить проверку на ошибки. Отдельно, при генерации YML-файла должна быть реализована возможность назначения стоимости доставки в зависимости от цены товара. Это относительно новый параметр в маркете. (К примеру, до 2000р – доставка 400р в пределах МКАД, до 5000р – доставка 350р, свыше 5000р – доставка бесплатно) сайт shop-tuning.ru
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