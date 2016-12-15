Настройка

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. Настроить E-Commerce для Яндекс-Метрики Действовать согласно инструкции:  yandex.ru/support/metrika... При покупке id покупки должен содержать в себе номер заказа,  присваиваемый в интернет- магазине Соответственно, вся информация о товарах положенных в корзину, и также  заказанных через интернет-магазин должна отображаться в метрике в Стандартные отчёты –  Содержание – Параметры интернет-магазинов, и отчётах Электронная коммерция  2. Настроить выгрузку YML-файлов для прайс-агрегаторов Необходимо настроить выгрузку всей информации о товарах покатегорийно,  а также по всему ассортименту интернет магазина, в соответствии с требованиями  Яндекс.Маркета К примеру, вот требования к описанию параметров доставки: yandex.ru/support/partner... Там же можно найти и требования к другим полям информации. Необходимо настроить возможность сохранения различных профилей для  выгрузки разных категорий в разные YML файлы для различных агрегаторов, а также  настроить автоматическое обновление YML-файлов по расписанию. Также должна быть возможность  ручного обновления YML-файла из конкретного профиля. YML-файлы должны быть доступны из сети интернет (по прямой ссылке),  подхватываться Яндекс.Маркетом, и проходить проверку на ошибки. Отдельно, при генерации YML-файла должна быть реализована возможность  назначения стоимости доставки в зависимости от цены товара. Это относительно новый параметр в маркете. (К примеру, до 2000р –  доставка 400р в пределах МКАД, до 5000р – доставка 350р, свыше 5000р – доставка бесплатно)  сайт shop-tuning.ru

8 лет назад
skarlatyg
Юрий 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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