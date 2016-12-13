Настройка кампании Google Adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
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Нужен Исполнитель для профессиональной разработка рекламной кампании Google Adwords "под ключ".   

• Требуется запуск и настройка рекламной компании для продажи услуг сайта https://glmozg.ru.   

• Подробное содержание задания, специфика работы компании и пр.информация в отдельном файле ТЗ (направляется на почту)   

• Настройка "под ключ" Google Adwords

Google AdsНастройка почты
8 лет назад
guest_14816665550492
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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