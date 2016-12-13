Создал компанию в Директе, Выгрузил 586 ключевых слов, но с одинаковыми объявлениями для каждого ключевика. (т.е. не стал писать для каждого ключевика свое объявление). Результатом недоволен! Что мне требуется? ...
Требуется человек для настройки директа
Нужен человек который сможешь настроить рекламную компанию для сайта по запчастям.
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