Яндекс.Директ - полный аудит, исправить, подсказать.

Создал компанию в Директе,

Выгрузил 586 ключевых слов, но с одинаковыми объявлениями для каждого ключевика. (т.е. не стал писать для каждого ключевика свое объявление).

Результатом недоволен!

Что мне требуется?

Мне требуется полный аудит моей рекламной компании, и составление списка работ которые необходимо исправить.

Отдельно назвать цену, если после анализа все замечания исправите Вы.

Также мне нужно настроить автоматизированную систему для регулярного обновления ставок.

Просьба отвечать только тем, кто понимает о чем идет речь...