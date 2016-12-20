Яндекс.Директ - полный аудит, исправить, подсказать.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт9 заявок196 просмотров

Создал компанию в Директе,

Выгрузил 586 ключевых слов, но с одинаковыми объявлениями для каждого ключевика. (т.е. не стал писать для каждого ключевика свое объявление).

Результатом недоволен!

Что мне требуется?

Мне требуется полный аудит моей рекламной компании, и составление списка работ которые необходимо исправить.

Отдельно назвать цену, если после анализа все замечания исправите Вы.

Также мне нужно настроить автоматизированную систему для регулярного обновления ставок.

Просьба отвечать только тем, кто понимает о чем идет речь...

8 лет назад
zacker2
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
8 лет назад
$40
1 день
Исполнитель выполнил работы, были проблемы, но в результати проблемы были решены...
Все хорошо.

Заявки фрилансеров

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
8 лет назад