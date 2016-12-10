Настройка компании Яндекс Директ

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Закрыт11 заявок133 просмотра

[table]Сегодня13 Декабря 2016, ВторникБюджет: 15 000 р./проект1 предложениеНастройка компании Яндекс ДиректИщем Исполнителя для профессиональной разработка рекламной кампании Яндекс.Директ "под ключ". 

Заказчик, ТЗ: 

• Требуется запуск и настройка рекламной компании для продажи услуг сайта sosudinfo.com/

• Подробное содержание задания, специфика работы компании и пр.информация в отдельном файле ТЗ (направляется на почту) 

• Настройка "под ключ" Яндекс.Директ, РСЯ[/table]

Настройка почты
8 лет назад
guest_1481582075838
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров