Требуется грамотная настройка (оптимизация) работающей рекламной компании adwords. Увеличение конверсии(кол-ва звонков), уменьшение бюджета. От вас стоимость и условия. Возможно сотрудничество на постоянной основе. СП))
Создание и ведение РК Яндекс Директ, РСЯ
Добрый день.
Требуется создание и дальнейшее ведение РК в Яндекс Директ для ленда shodrazval.wstgate.ru
Агенства - мимо.
Автоматизированное ведение через Елама и пр. - мимо.
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