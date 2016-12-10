Гугл мерчант и адвордс, помощь в освоении

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт6 заявок137 просмотров

Нужно добавить ИМ на торговую площадку google и сделать рекламную кампанию в адвордс, около 100-150 ключевых фраз.

8 лет назад
unirek
Руслан 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров