unirek

Руслан unirek

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$365
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$365
10 баллов
8 лет назад
Внутренняя оптимизация сайта
Руслан - отличный заказчик и приятный в общении человек. С пониманием относится ко всем ситуациям и рабочим моментам, с легкостью идёт на компромисс. Очень рад, что нам довелось поработать над столь интересным и масштабным проектом, и надеюсь, что мы будем продолжать сотрудничество! Однозначно и безоговорочно рекомендую данного заказчика!
Работа выполнена качественно, все заявленное было сделано, так же получил хороший бонус в виде скидки. Дмитрий - ответственный исполнитель, не одну проблему не оставит без внимания! Теперь жду результат от проделанной работы, думаю он не заставит себя ждать. Буду обращаться еще!
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st_Epris
43 года
18 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$20
10 баллов
9 лет назад
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отличный заказчик, оплата своевременная.
С заданием справился на отлично и быстро, обращался повторно!
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k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
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Всё супер рекомендую.
Все сделано действительно быстро и качественно, продолжаем работать!
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Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Требуется описание для разделов сайта
Четкая постановка задачи и своевременная оплата в полном объеме. Корректность и полное соблюдение договоренностей. Сотрудничеством очень довольна, с радостью готова продолжить. Рекомендую Руслана как хорошего заказчика.
Все выполнено в срок и качественно, сотрудничеством доволен!
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Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$80
9 баллов
10 лет назад
Верстка сайта
Спасибо за работу
Вячеслав, ответственный исполнитель, все работы сданы в срок, четкое решение всех поставленных задач...
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