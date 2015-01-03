Оптимизация сайта coolauto.su, 607 категорий
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно добавить ИМ на торговую площадку google и сделать рекламную кампанию в адвордс, около 100-150 ключевых фраз.Контекстная реклама6 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется добавление товара на сайт интернет-магазина автомобильной тематики. Желательно (но не обязательно) хорошее знание автомобилей: в какие года какие модели выпускались, аналоги по базе и др., как преимущество. Объемы около 1000 позиций в месяц, оплата ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется сделать привязку выбора характеристики к фотографии, в данном случае- цвета. На сайте человек выбирает цвет и показывается нужная фотография. Сейчас такой возможности нет..Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется продвижение/оптимизация сайта интернет-магазина авто аксессуаров. На данный момент занимается одна организация, но результат не устраивает. Бюджет от 15000 руб./мес.Поисковые системы (SEO)39 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется немного переделать действующий шаблон карточки товара для интернет-магазина.Завершен9 лет назад
- $30
требуется отредактировать готовый шаблон, перерисовать несколько кнопок, форму оформления заказа..Завершен10 лет назад
Нужно разместить и настроить партнерскую программу для сайта интернет-магазина в агрегаторе afrek.ru или в другом агрегаторе, и осуществлять поддержку если это необходимою...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
Нужно сделать описание для нескольких разделов сайта интернет-магазина: гарантия, обмен возврат, права и гарантии и т.д. Для некоторых разделов нужны выдержки из закона о защите прав потребителей. Объем для каждой страницы не большой, главное чтоб ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется выполнение некоторых работ по сайту интернет-магазина, связанных с программированием и версткой. Движок shopcms. Требуется исполнитель который сможет выполнить все задачи в комплексеВеб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется переделать форму оформления заказа по шаблону в интернет магазинеВеб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать шаблон страницы оформления заказа по заданию. Так же есть готовый дизайн сайта, но возникла необходимость переделать немного главную страницу, а так же подобрать оригинальные шрифты для всего сайта..Завершен10 лет назад
- $50
Требуется переделать форму оформления заказа для интернет-магазина, сайт на движке ShopcmsСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется доделать верстку сайта, основное почти сделано, нужно доделать некоторые моменты, исправить косяки, доработать шаблон и т.д. Движок shopcms. Предыдущий исполнитель так и не доделал. Нужен грамотный специалист довести сайт до ума. Далее нужны будут ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Интернет-магазин на движке shopcms. Требуется сделать внутреннюю оптимизацию. Сейчас на сайте больше 10000 товаров, ассортимент постоянно расширяется. Сайт coolauto.su. Пишите предложения с ценойПоисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужен разработчик для нескольких интернет-магазинов на движке shopcms, для выполнения различных заданий по сайтам. Например: разработка оформления заказа и личного кабинета, регистрации сайта на агрегаторе партнерских программ и т.д.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется сделать редизайн интернет-магазина автоаксессуаров, в основном главную страницу только и может немного карточку товара.Завершен11 лет назад
- $100
Нужно добавлять товары с сайта поставщика с рерайтом описания. Категория - автомобильная электроника, в частности видеорегистраторы. Нужен человек разбирающийся в параметрах товара, чтобы сделать хорошее описание к товару. Админка shopcmsНаполнение сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно разработать логотип интернет-магазина авто аксессуаров и сделать 3 иконки для разделов: гарантия, доставка, оплатаИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется наполнение сайта товаром от 100 позиций + рерайт описания к товарам. Админка - shopcms, категория товаров - авто аксессуары. Пишите предложения с ценами.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад