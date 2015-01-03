Руслан - отличный заказчик и приятный в общении человек. С пониманием относится ко всем ситуациям и рабочим моментам, с легкостью идёт на компромисс. Очень рад, что нам довелось поработать над столь интересным и масштабным проектом, и надеюсь, что мы будем продолжать сотрудничество! Однозначно и безоговорочно рекомендую данного заказчика!