Добавление товара на сайт интернет-магазина

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Требуется добавление товара на сайт интернет-магазина автомобильной тематики. Желательно (но не обязательно) хорошее знание автомобилей: в какие года какие модели выпускались, аналоги по базе и др., как преимущество. Объемы около 1000 позиций в месяц, оплата от 6 руб. за товар; где-то будет требоваться рерайт описания, где-то нет..

7 лет назад
unirek
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад