Поиск и заполнение интернет магазина товаром со списка

Наполнение сайтовЗавершен21 заявка267 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В общем есть список товаров в экселе цена, артикул и т.д. - это спортивная одежда, обувь. Надо по артикулу найти этот товар в интернете, и потом добавить с картинками и описанием в магазин. Желательно человек с Украины. Готов платить 5 грн. за товар, списки будут обновляться каждый месяц в среднем.

7 лет назад
Efemerid
Эдуард 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Natik88
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад
$15
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!