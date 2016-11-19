Необходимо на сайтах disketa.kz , abdi-print.kz, disketa.kz/videocardrepair оперативно изменить адрес и метку на карте!!
Поиск и заполнение интернет магазина товаром со списка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В общем есть список товаров в экселе цена, артикул и т.д. - это спортивная одежда, обувь. Надо по артикулу найти этот товар в интернете, и потом добавить с картинками и описанием в магазин. Желательно человек с Украины. Готов платить 5 грн. за товар, списки будут обновляться каждый месяц в среднем.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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