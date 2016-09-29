Нужен специалист по наполнению Wordpress Есть готовый сайт (с админкой хостингом) нужно добавить на сайт таблицы с прайсами (таблицы сделаны в ЕКСЕЛЕ и сохранены в HTML) www.novik-art.com.ua
Создать (копия) каталог товаров и добавить его к существующему магазин
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть существующий инет магазин запасных частей. Запчасти находятся по каталогам деталей (грабится на лету) и далее оформляется заказ как в обычном инетмагазине.
Необходимо в существующий каталог товаров добавить в один из разделов каталог нового производителя (есть донор, откуда взять этот каталог, необходимо полностью его скопировать и воссоздать структуру на нашем сервере) и в дальнейшем ,при определении клиентом артикула товара в этом каталоге, запускать этот артикул в стандартную процедуру поиска артикула по прайсам сайта и оформление покупки.
Более подробно задание вышлю в ТЗ.
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