Создать (копия) каталог товаров и добавить его к существующему магазин

Есть существующий инет магазин запасных частей. Запчасти находятся по каталогам деталей (грабится на лету) и далее оформляется заказ как в обычном инетмагазине.

Необходимо в существующий каталог товаров добавить в один из разделов каталог нового производителя (есть донор, откуда взять этот каталог, необходимо полностью его скопировать и воссоздать структуру на нашем сервере) и в дальнейшем ,при определении клиентом артикула товара в этом каталоге, запускать этот артикул в стандартную процедуру поиска артикула по прайсам сайта и оформление покупки.

Более подробно задание вышлю в ТЗ.