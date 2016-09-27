Услуги контент-менеджера

Есть спортивный интернет-магазин www_sportland1_kz Товары импортированы из 1С. У каждого товара есть название, бренд, цена, модель, артикул. Но каждый товар не распределен по категориям правильно, у него нет картинки и описания. Товары известных брендов. Такие как PUMA, Willson, ...