Добавление песен на сайт

$23
Наполнение сайтовЗавершен13 заявок231 просмотр
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Доброго времени суток, уважаемые исполнители! Необходимо добавить на сайт 200 песен. То, что нужно от Вас прикреплено на скриншоте ВАЖНО! Краткое описание теперь не нужно. После первых 5 песен, процесс становится намного легче. Оставляем заявки.

7 лет назад
Ruslan-M
Руслан 
28 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
geomoney
Валодя 
34 годаГрузия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$25
1 день
Отличный исполнитель. Задачу понял, всё выполнил качественно, в сроки. Рекомендую как исполнителя!
Оперативный, приятный в общении заказчик. Оплата вовремя, без задержек + всегда на связи, все вопросы можно обсудить. Рекомендую всем!