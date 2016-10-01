Добавление песен на сайт

На сайте размещена информация о торговых центрах, нужно отредактировать и внести актуальную информацию, в том числе - сделать описание, где его нет - 350 зн бп - не копипаст, адреса и телефоны точек, а также ...
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Доброго времени суток, уважаемые исполнители! Необходимо добавить на сайт 200 песен. То, что нужно от Вас прикреплено на скриншоте ВАЖНО! Краткое описание теперь не нужно. После первых 5 песен, процесс становится намного легче. Оставляем заявки.
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