Нужно оформить 50 статей для сайта. Что нужно делать: 1. Из уже готовых картинок сделать коллажи по 2 картинки (см. пример), а некоторые просто уменьшить. 2. Прописать alt и title к картинкам; 3. Подобрать несколько видео на сервисе Youtube. Требования к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Размещение текстов на WordPress:
– проверка кода (корректности заголовков, мусора)
– прописывание мета-тегов (предоставляются)
Еще желателен подбор картинок к статьям по теме (2-3 на статью) и видео (1 на статью с ютюб).
Пишите ваши цены с подбором медиа-материала и без. Пока есть работа на размещение статей без подбора картинок и видео.
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