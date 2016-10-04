Поиск в интернете

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$10
Наполнение сайтовЗавершен2 заявки273 просмотра
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Необходимо найти и предоставить ссылки ресурсов, которые являются аналогами taskrebbit (вход через прокси), habitissimo.

Изучить в общих чертах указанные аналоги и просто найти похожие.

Предоставить минимум 15 ссылок (по странам Европы и СНГ).

7 лет назад
DmitrienkoRuslan
Руслан 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
SkobcovaA
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$10
4 дня
Остался очень доволен нашим сотрудничеством. Качество и количество работы превзошло мои ожидания. Александра ответственный и аккуратный человек, быстро схватывает суть. Рекомендую!
С Русланом приятно работать, четко ставит задачу! Спасибо!
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