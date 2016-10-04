Наполнить товарами сайт на WP ( модуль wp commerce)

Наполнение сайтовЗавершен35 заявок351 просмотр
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Сайт на WP.  ( модуль wp commerce)

Необходимо залить около 250-300 товаров 

(есть сайты источники, откуда необходимо забирать данные)

Сроки и суммы указывайте в заявке.

7 лет назад
Streetmachine
Александр 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
lapka34
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$100
2 дня
Очень качественное выполнение задания! Мария - исполнитель, который реально вдумывается в поставленные задачи. Обязательно посотрудничаем в серии следующих проектов.
Александр грамотный и ответственный заказчик! Своевременная оплата, четкая постановка задач, всегда на связи. Рекомендую как надежного заказчика! Буду рада помочь с другими проектами.